俳優の今井翼（44）が21日放送のフジテレビ系「ノンストップ!」（月〜金曜前9・00）にVTR出演。「タッキー＆翼」としてともに活動した滝沢秀明氏への思いを語る場面があった。番組では芸能活動30周年を記念した今井のソロライブに密着。「滝沢自身、一緒にやってる頃からクリエイティブなことも凄く得意としていたので、久しぶりに電話して“ライブやるんで（オープニング映像を）作ってくれないか”とお願いして。“いいよ”