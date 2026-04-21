俳優の今井翼（44）が21日放送のフジテレビ系「ノンストップ!」（月〜金曜前9・00）にVTR出演。「タッキー＆翼」としてともに活動した滝沢秀明氏への思いを語る場面があった。

番組では芸能活動30周年を記念した今井のソロライブに密着。「滝沢自身、一緒にやってる頃からクリエイティブなことも凄く得意としていたので、久しぶりに電話して“ライブやるんで（オープニング映像を）作ってくれないか”とお願いして。“いいよ”っていうふうに快く受けてくれたんですね」と、滝沢氏の協力も得たことを明かし、「Director HIDEAKI TAKIZAWA」のテロップが表示されたオープニング映像の一部の公開された。

「タッキー＆翼」や旧ジャニーズ事務所所属アーティストの楽曲を次々とカバーした今井は「解散してから一度も歌ってなかったんですけど、ファンのみなさんにとっても思い入れが凄く強い楽曲」と紹介し「epilogue」を歌う場面も。

途中、涙を流し歌唱できなくなるシーンなども公開され、歌唱後には「いろんな景色が浮かんでくるんですよ。彼の顔とかね」とファンに向け笑いかけた。