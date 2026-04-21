【ロンドン共同】ロンドン警視庁は20日、ロンドン北西部のシナゴーグ（ユダヤ教会堂）を損傷させたとして2人を逮捕したと発表した。ロンドンではこの数週間、ユダヤ系コミュニティーを狙った放火事件などが頻発。その多くでイランとの関係が取り沙汰されるイスラム組織が犯行声明を出しているとしており、中東情勢に絡んだ犯行とみて捜査している。ロンドン北西部のシナゴーグの事件は18日夜〜19日未明に発生。警視庁と英メデ