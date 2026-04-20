Ninjaシリーズのラインナップがさらに充実！ カワサキ ニンジャ ZX-10R｜Kawasaki Ninja ZX-10R 国産メーカーでは、ホンダに次ぐ盛況ぶりを見せていたカワサキブース。ネオクラシックブームの立役者的存在であるZ900RSシリーズの人気は依然として高いが、今回の主役は初登場となる「Ninja 500」と「Ninja ZX-10R」だ。Ninjaシリーズは、カワサキを代表するスポーツバイクシリ