Ninjaシリーズのラインナップがさらに充実！

カワサキ ニンジャ ZX-10R｜Kawasaki Ninja ZX-10R

国産メーカーでは、ホンダに次ぐ盛況ぶりを見せていたカワサキブース。ネオクラシックブームの立役者的存在であるZ900RSシリーズの人気は依然として高いが、今回の主役は初登場となる「Ninja 500」と「Ninja ZX-10R」だ。

Ninjaシリーズは、カワサキを代表するスポーツバイクシリーズで、1984年に登場したGPZ900Rから続く長い歴史を持つ。映画『トップガン』の劇中でトム・クルーズが搭乗したことでも知られ、世界的な“Ninjaブーム”を巻き起こした。アグレッシブなフルカウルデザインを特徴とし、扱いやすさとスポーティさを両立したストリートモデルから、レースでの勝利を目的とした「ZX-R」系のサーキット志向モデルまで幅広く展開している。

現在は250cc～1100ccまで豊富なラインナップを揃え、「カワサキのフルカウルスポーツ＝Ninja」というほどにブランドを確立している。

それでは、最新モデルである「Ninja 500」と「Ninja ZX-10R」を見ていこう。

東京モーターサイクルショー2026 カワサキブースの様子。ZシリーズやBimotaの最新モデルも展示されていたが、明らかにNinjaシリーズを強調したレイアウトだった。

「Ninja 500」は中間排気量のちょうどいい一台

Ninjaシリーズに詳しい人であれば、Ninja 400とNinja 650が存在する中で、新たに登場したNinja 500の立ち位置に疑問を抱くかもしれない。そこで、車両説明員に質問してみると、次のような答えが返ってきた。

「確かに排気量だけを見ると、中途半端に感じるかもしれません。ですが、Ninja 500はNinja 400と共通のフレームを採用しており、軽量な車体と排気量アップの相乗効果で、数値以上の力強さとシャープな走りを実現しています。特にサーキット走行を楽しんでいる400ccユーザーには、その違いをはっきり体感していただけると思います」

カワサキ ニンジャ500｜Kawasaki Ninja 500

日本国内では免許制度の都合上、400ccに最適化された車両がラインナップされているが、この車体は500ccエンジンとのマッチングにも優れており、走行性能（戦闘力）を確実に高めてくれるという。

またエンジンは全回転域で扱いやすい出力特性に調整されており、低中回転域では余裕あるトルクによる軽快な加速を、高回転域では伸びのあるパワーによってスムーズな高速巡航を実現。さらにアシスト＆スリッパークラッチの採用により、街乗りでは扱いやすく、スポーツライドでは安定感のある走りをサポートする。

Ninja 500は、大排気量モデルを避けたい大型バイクビギナーから、ミドルクラスを再評価しているベテランまで、幅広い層にマッチする一台といえるだろう。カラーは「メタリックフラットスパークブラック×メタリックスパークブラック」の1色のみの設定で、Ninja 400やNinja 650の色味と差別化し、見分けやすい点もポイントだ。

Ninja 500の税込車両価格は89万1000円で、2月28日より販売されている。

カワサキ ニンジャ500｜Kawasaki Ninja 500

「Ninja ZX-10R」は空力進化でさらなる高みへ

カワサキブースでひときわ長い列ができていたのが、「Ninja ZX-10R」の跨り体験コーナー。その人気ぶりからも注目度の高さがうかがえる。

今回の大きな変更点は、やはり「ウイングレット」の追加だ。近年のレースシーンで採用が進むこの装備により、空力特性が見直され、フロントにダウンフォースを発生。接地感を高めることで、運動性能と走行安定性の向上が図られている。単なる後付け装備にとどまらず、フレームジオメトリを含めた車体全体のバランスが最適化され、より扱いやすく洗練されたマシンへと進化している点も見逃せない。

カワサキ ニンジャ ZX-10R｜Kawasaki Ninja ZX-10R

また、ウイングレットの装着によりフロントフェイスはよりシャープで攻撃的な印象となり、視覚的なインパクトも大きい。エンジンは従来性能を維持しつつ、排出ガスをクリーン化し、冷却性能も向上させた。加えて、ターンバイターンナビゲーションに対応したTFTメーターを新採用し、利便性も高められている。

Ninja ZX-10Rのカラーは「ライムグリーン」と「メタリックマットグラフェンスチールグレー×メタリックスパークブラック」の2色を展開。税込車両価格は248万6000円で、今夏の発売を予定している。さらに、世界限定500台のハイエンドモデル「Ninja ZX-10RR」も用意されているので、こちらのアナウンスも楽しみに待ちたい。

大型ウイングレットを標準装備した新型Ninja ZX-10R

今回のモーターサイクルショーで披露された「Ninja 500」と「Ninja ZX-10R」は、それぞれ異なるアプローチでNinjaブランドの進化を体現するモデルだった。扱いやすさとパフォーマンスを高次元で両立したミドルクラスの新提案と、最先端技術で磨き上げられたスーパースポーツが加わったことで、Ninjaシリーズはさらに盤石なラインナップへと進化したといえる。