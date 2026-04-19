ME:I（C）Rakuten GirlsAward 2026 SPRING/SUMMER ガールズグループME:I（ミーアイ）が18日、国立代々木競技場 第一体育館で開催された『Rakuten GirlsAward 2026 SPRING/SUMMER』に出演した。最新曲「Update ME」をフルサイズで初披露した。【写真】ガルアワのステージで観客を魅了するME:I昨日、デビュー2周年の記念日を迎え、3年目に突入してから初のステージとなった今回は、ゴールドのアクセントが映えるブラ