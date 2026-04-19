

ME:I（C）Rakuten GirlsAward 2026 SPRING/SUMMER

ガールズグループME:I（ミーアイ）が18日、国立代々木競技場 第一体育館で開催された『Rakuten GirlsAward 2026 SPRING/SUMMER』に出演した。最新曲「Update ME」をフルサイズで初披露した。

【写真】ガルアワのステージで観客を魅了するME:I

昨日、デビュー2周年の記念日を迎え、3年目に突入してから初のステージとなった今回は、ゴールドのアクセントが映えるブラウンを基調としたクラシカルで洗練された衣装を身に纏ったメンバーが登場。ME:Iのアイデンティティを象徴する楽曲「THIS IS ME:I」で華々しくステージの幕を明けた。サビで腰を大きく反らせる“9時半ダンス”が特徴的なこの曲を、メンバーはエネルギー全開で力強く披露し、会場を一気に自分たちの色に染め上げると、MOMONAが「今日は一緒に最高の時間を作っていきましょう！」と熱く鼓舞。

続く「MUSE」でも凛とした歌声を響かせ、観客の視線を釘付けに。3曲目の「Best Match」は、SNSでも話題となった、アンテナをイメージしたキャッチーな仕草が目を引く「ビビビダンス」を360度全方位へ向けて鮮やかに展開し、会場の熱気をぐっと高めた。

パフォーマンス後のトークタイムでは、メンバー全員で「Click ME:Iです！」と元気に挨拶。MIUからは、再びこのステージに立てた喜びと共に、モデルとしてランウェイに出演したRINONとSUZUへ感想を求める場面もあり、RINONは「いつものME:IのRINONとは違った雰囲気をお見せできたと思います！」、SUZUは「カッコいい衣装と曲で緊張しましたが、良い経験になりました！」と、それぞれ感想を述べた。

ステージもいよいよ終盤へ。 TSUZUMIが「次の曲は4月13日にリリースされたばかりの新曲です！AYANEちゃん、どんな曲か教えてもらえますか？」と問いかけると、AYANEは「ヘアケアブランド「Linon」さんとのタイアップソングで、楽曲の随所に「Linon」と聞こえるフレーズが散りばめられています。皆さん探してくださいね！」と笑顔でアピール。さらに「髪をなびかせるような振付もあるのでご注目ください！」と見どころを紹介し、ついに最新曲「Update ME」をフルサイズで初披露。キレのあるダンスを繰り出しながら、元気いっぱいの笑顔で届けられたフレッシュなパフォーマンスで、会場を一体感のある興奮で包み込んだ。最後は「以上、ME:Iでした〜！」と感謝の言葉を残し、晴れやかにステージを後にした。

なお、同日20時30分には公式YouTubeで「Update ME」PVを公開した。