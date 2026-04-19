銀座の地下に広がる細胞培養加工室先日、東京メトロ・銀座駅のC8口から地下へ潜った私は、異様な光景に出くわした。ガラス越しに、大型機器が並ぶ無機質な空間が広がっていて、医療用防護服で全身を包んだ女性が、何やらコツコツと作業をしていたのだ。同じ場所を数日後に通った時には、そこには白い壁があるだけだった。私が見た光景は幻だったのか……。調べたところ、再生医療を行う「TenviClinicGinza」が所在しており、細