「若い女性の細胞」を点滴で注入…最新美容「幹細胞点滴」を試した40代編集者の「驚きの若返り効果」

銀座の地下に広がる細胞培養加工室

先日、東京メトロ・銀座駅のC8口から地下へ潜った私は、異様な光景に出くわした。ガラス越しに、大型機器が並ぶ無機質な空間が広がっていて、医療用防護服で全身を包んだ女性が、何やらコツコツと作業をしていたのだ。

同じ場所を数日後に通った時には、そこには白い壁があるだけだった。私が見た光景は幻だったのか……。

調べたところ、再生医療を行う「Tenvi Clinic Ginza」が所在しており、細胞培養加工室（CPC）も擁していることがわかった。地下鉄の通路とは透明・不透明を切り替えられる瞬間調光ガラスで隔てられていたため、中が見えたり見えなかったりしたのだ。

しかし、一等地である銀座の地下にCPCを作る必要があるのか。もしや、何かの陰謀ではないか……。私は取材を試みるべく、くだんのクリニックの門を叩いた。

幹細胞で全身生まれ変われる

「クリニックにCPCを併設することで、採取した幹細胞を一度も凍結することなく鮮度の良い状態で培養することができます。そして、数億個に培養した幹細胞や、幹細胞が分泌する有効成分である成長因子やサイトカインを最も良い状態で患者様に注入して治療をおこなうことができますから」

疑いの目で質問をぶつけた私にそう説明したのは、クリニックの辻喬繁院長だ。

「自身の幹細胞を採取し、培養して増やし、体に注入することによって神経や皮膚の再生をおこなう治療は、すでに実用化されています。近い将来には、臓器の疾患の治療にも実用化される見込みです。ただ、現在の法律では自身の幹細胞でなければ治療をおこなうことができません」

富裕層の間では、できるだけ若いうちに自分の幹細胞を取り出し、保存して将来の病気や事故に備える人も増えつつあるという。費用は50年間の保存で数百万円とのことなので、庶民でも手が出せない金額ではない。

若いうちに採取した自分の幹細胞さえあれば、全身生まれ変わることができる未来が、もうすぐそこまで来ているのだ。

まるでドラキュラ伯爵

悲しいかな私はすでに四十路を過ぎている。しかしそんな私でも、再生医療技術の恩恵を受けることはできるという。

「幹細胞を培養した際に分泌される成長因子や、サイトカインなどの有効成分を含む『幹細胞セクレトーム』であれば、自身のものでなくても投与することができます。神経疾患の改善や皮膚組織の修復や活性化など、医療分野での活用のほか、老化因子の抑制による美容効果、肩こりや腰痛、活力の向上にも効果が期待されます」

そこで、幹細胞セクレトーム点滴（1本9万円）を試してもらった。

一般的に、美容目的で使用される幹細胞上清液には、若い女性の幹細胞が使われることが多いと聞く。私は体内に若い細胞が駆け巡る様子をイメージしながら、注射針へとつながるチューブを走る透明の液体を見ていた。不老不死のために処女の生き血を啜ったというドラキュラ伯爵になった気分だ。

すると15分も経たないうちに、眼精疲労が和らいでいくような実感があった。さすがに気のせいかと思ったが、辻院長によると「初めて点滴を行う患者様からよく聞く感想です」とのこと。

幹細胞点滴の驚くべき効果

点滴は40分ほどで終了。その後、次の仕事に向かっていた私は、肩こりが軽減されていることに気づいた。そして、肌に関しても、点滴から3時間ほど経った頃に会った複数の相手から、「なんで今日そんなに肌ツヤツヤなの？」と驚かれたのだ。

ドラキュラ伯爵は招待されなければ人を訪ねないそうだが、若返った肌を見せつけたい私は深夜、誘いもないのに馴染みのバーへ繰り出した。褒められるのが嬉しくて午前3時までの深酒となってしまった。普段なら二日酔い確定だが、不思議なことに次の日はケロッと目覚め、すぐに原稿執筆に取り掛かることができた。これも幹細胞セクレトームのおかげだったのだろうか。

1週間が経った今でも、内側からハリがしっかりとにじみ出ている。過去に経験のある美容レーザーやグルタチオン点滴などと比べても、はっきりとした若返り効果を実感することができた。日々の不摂生で肌がしぼんでいたため、伸び代があったのかもしれないが……。いっそのこと、酒をやめてしまえば、月に9万円くらいは工面できるかもしれない。お肌にも優しいし。しかしその決断は、まだできていない。

角由紀子（すみ・ゆきこ）／'82年生まれのオカルト系編集者。上智大中退。不思議系ウェブサイト『TOCANA』元編集長。YouTubeチャンネル『角由紀子のヤバイ帝国』は登録者数約40万人。著書『引き寄せの法則を全部やったら、効きすぎて人生バグりかけた話』（扶桑社）が大ヒット中

「週刊現代」2026年4月27日号より

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