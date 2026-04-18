遠藤憲一が昔気質なところのある熱血刑事を好演 渋みのある佇まいと可愛らしい笑顔とのギャップや魅惑の低音ボイス、そして圧倒的な演技力で映画や舞台、ドラマ、CMなどでも活躍中の俳優・遠藤憲一。2026年4月スタートのドラマ「未解決の女 警視庁文書捜査官 Season 3」では、捜査熱心すぎるがゆえに妻子に逃げられてしまった過去を持つ草加刑事を、前作から引き続き演じる。これまでにアウトローな役や刑事役を数多く演じて