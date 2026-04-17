チャンピオンズリーグ準々決勝でバイエルンに敗れたレアル・マドリード。厳しい結果となってしまったが、中でも批判を浴びているのがMFエドゥアルド・カマヴィンガだ。カマヴィンガは15日に行われたバイエルンとの2ndレグに途中出場したが、78分と86分にイエローカードを受けて退場処分に。2枚目のイエローは少々厳しい判定にも思えたが、これでレアルのバランスが崩れたのは確かだ。1人少なくなったレアルはバイエルンの攻撃に対