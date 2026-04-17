Photo: カマタユキコ ROOMIE 2026年2月23日掲載の記事より転載 洗濯物は外で干して乾かすもの……。以前はそんな固定観念がありましたが、最近の不安定な天気や花粉・黄砂のことを考えると、外干しがベストとは言い切れない日も増えてきましたよね。そんな我が家の洗濯事情をガラリと変えてくれたのが、室内干し。導入してからというもの、外干しの回数が激減。特にこれからの時期は、完全