モデルプレス＝2026/04/16】元グラビアアイドルでタレントの“はましょー”こと浜田翔子（40）が4月15日、自身のInstagramを更新。第4子の出産を発表した。【写真】40歳元グラドル、美形家族顔出し6ショット◆浜田翔子、第4子出産を報告浜田は「第4子出産しました」と報告。「無事に会えてほっとしています」と安堵の気持ちをつづり「男の子4人兄弟、にぎやかさ倍増です。これからもよろしくお願いします」と結んだ。投稿には、