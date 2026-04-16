“はましょー”浜田翔子、第4子出産報告「男の子4人兄弟、にぎやかさ倍増」
【モデルプレス＝2026/04/16】元グラビアアイドルでタレントの“はましょー”こと浜田翔子（40）が4月15日、自身のInstagramを更新。第4子の出産を発表した。
【写真】40歳元グラドル、美形家族顔出し6ショット
浜田は「第4子出産しました」と報告。「無事に会えてほっとしています」と安堵の気持ちをつづり「男の子4人兄弟、にぎやかさ倍増です。これからもよろしくお願いします」と結んだ。
投稿には、夫と息子3人が並び、浜田が第4子を抱きかかえた、仲睦まじい家族ショットが収められている。
浜田は、2020年6月29日にYouTuber・カブキンとの結婚を発表。2022年1月に第1子、2024年1月に第2子、2025年2月に第3子の出産を報告。2025年12月には第4子の妊娠を発表していた。（modelpress編集部）
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◆浜田翔子、第4子出産を報告
浜田は「第4子出産しました」と報告。「無事に会えてほっとしています」と安堵の気持ちをつづり「男の子4人兄弟、にぎやかさ倍増です。これからもよろしくお願いします」と結んだ。
投稿には、夫と息子3人が並び、浜田が第4子を抱きかかえた、仲睦まじい家族ショットが収められている。
◆浜田翔子、2020年に結婚
浜田は、2020年6月29日にYouTuber・カブキンとの結婚を発表。2022年1月に第1子、2024年1月に第2子、2025年2月に第3子の出産を報告。2025年12月には第4子の妊娠を発表していた。（modelpress編集部）
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