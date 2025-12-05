岸田文雄元首相が2025年12月4日、来日中のカナダジャスティン・トルドー前首相との昼食を報告した。SNSでは、トルドー氏の「パートナー」に注目が集まっている。「パートナーってケイティーペリーやないか」岸田氏は、「カナダのトルドー前首相(@JustinTrudeau)がパートナーと来日され、私たち夫妻と昼食をご一緒しました」として、岸田氏と妻の裕子さん、トルドー氏とそのパートナーの4人で並んだ写真を公開した。トルドー氏