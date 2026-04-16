森次政裕、佐々木美玲、和田雅成 佐々木美玲、森次政裕（超特急・マサヒロ）、和田雅成が15日、都内で行われた、ドラマ特区「あの夜、社長の子供を授かりました」（16日放送スタート）第１話先行上映&トークイベントに登壇した。めちゃコミック急上昇ランキング（総合）で第１位を獲得した人気コミックを、佐々木と森次のW主演でドラマ化。誰よりも献身的なのに自己評価が低いヒロインと一途な愛を注ぐ溺愛・御