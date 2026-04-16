

森次政裕、佐々木美玲、和田雅成

佐々木美玲、森次政裕（超特急・マサヒロ）、和田雅成が15日、都内で行われた、ドラマ特区「あの夜、社長の子供を授かりました」（16日放送スタート）第１話先行上映&トークイベントに登壇した。

めちゃコミック急上昇ランキング（総合）で第１位を獲得した人気コミックを、佐々木と森次のW主演でドラマ化。誰よりも献身的なのに自己評価が低いヒロインと一途な愛を注ぐ溺愛・御曹司による、妊娠から始まるラブストーリーを綴る。

仕事もプライベートも献身的に人を支える優しさを持ちながら、控えめで自己肯定感が低く、平凡な幸せを願う花井栞里役を佐々木、業界大手グループ会社の御曹司・瀬古貴人役を森次が演じる。この日のイベントには、サプライズで吉野恵一役の和田雅成も登場した。

トークイベントでは、セリフ対決も行われた。ドラマの１話の栞里と同様に、バーで泣いている佐々木にどれだけ胸キュンなことを言えるかを森次と和田が競った。

先攻の和田は「普段、タバコは吸いますか？辛いことあったときは普段、自分がしないことをした方が良いと思うんで、タバコ吸いに行きません︖」と誘い出し、吸ったことがないタバコにむせる佐々木に「今の咳で辛いものは全部、出ました」と慰めた。

後攻の森次は、「僕、普段超特急ってグループで活動していて、担当というのがあるんですよ。僕はごはん担当です。料理が好きかと思いきや、食べるのが好きって理由なんです。意外とシンプルでしょう︖ 物事って意外とシンプルなんですよ。その悩み、意外とシンプルかもしれませんよ。ご飯食べたら解決すると思うので、僕とご飯に行きませんか？」と誘った。

結果は、会場の拍手の大きさによって、森次の勝利に決定。普段はなかなか見られない二人の様子に会場は大いに盛り上がった。