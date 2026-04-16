北朝鮮の富裕層女性の間で、美容や外見への関心が高まっていることが分かった。若年層では体型維持のためのダイエットが流行し、中年層ではしわ改善を目的とした美容施術に資金を投じるなど、世代ごとに異なる「美意識」が広がっているという。先月19日、デイリーNKの内部消息筋が明らかにしたところによると、40〜50代の富裕層女性の間では、筋肉を弛緩させてしわを目立たなくする効果があるとされるボトックス施術が流行している