インフォニア（東京都港区）が運営するユーザー参加型のランキングサイト「みんなのランキング」。同サイトでは、「中華料理」人気ランキングを投票で募っています。2026年4月14日時点で集まった1万1162票でのランキングを紹介します。【1〜10位】意外な《料理》もランクイン？TOP10を見る！3位は「小籠包」でした。回答者からは「一口サイズであっさりしているので何個でも食べられます。中華料理店に行くと必ず注文します