≠MEの新番組「≠MissionE(ノイミーッション)」がスタートする。台本なしのゲームでメンバーの知力・体力・アイドル力、そして結束力が試されるという番組だ。初回は蟹沢萌子、河口夏音、川中子奈月心、冨田菜々風の4人が挑戦。HOMINISでは初回収録直後の4人に、手応えと見どころを聞いた。Ⓒ≠MissionEプロジェクト――まずは初回収録を終えた感想を聞かせてください川中子「私たちも、ほとんど何も知らない状態で始まったの