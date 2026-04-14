お笑いコンビ、スリムクラブの真栄田賢が、募金をしようと小銭入れをひっくり返して全額を募金箱に入れたところ、後になって小銭と一緒に入れていた結婚指輪まで募金箱に投入したことを13日に更新したXで明かした。



【写真】「きれいな指してたんだね」「どなたの手ですか？ 綺麗ですね～」の声

真栄田は「ちょっと前にさ、『やっちまったぁ！』がありまして。。」と振り返った。「横浜の駅近くでさ、お子さんが珍しい病気にかかってしまった親御さんと支援者の方が募金活動してたのよ。それ見てさ、俺は子供が出来なかったから、そういうのなんか気になってさ。募金しようと、財布出したのよ。その瞬間、募金箱持ってる方が、なんとなく俺に気づいた感じだったのよ」と真栄田が募金しようとしていることに気付かれたと記した。



真栄田は「そうなったらさ、俺、なんか燃えるじゃん。100円入れようと思ってたんだけど、小銭入れにあったお金を全部、財布ひっくり返して、ガーって入れたのよ」と気前よくふるまった。すると募金箱を持った人が「ありがとうございます！感謝です！」と言ってくれたという。



真栄田は得意げに手を挙げてその場を去ったものの、「すぐ気づいたのよ」と投稿。「まずい！小銭入れの中にティファニーの結婚指輪入ってた！募金箱に結婚指輪を入れてしまった」と記した。「妻に怒られる。。ヤバい、2人の思い出が、どうしよう、しかし、それが募金になればいいか！」と揺れ動く胸中をつづった。しばらくしてマネジャーから電話があり、「真栄田さん!安心して下さい！今日は良いニュースです！横浜で募金しましたか？」と聞かれた。募金箱を持っていた人が「もしや」と思って吉本興業に連絡してくれたそうで、指輪は近くの交番に届けてくれたという。



真栄田は「逆に俺が助けられてありがたかったよ。すんません」と投稿した。コンビはM―1グランプリ2016でファイナリストとなっている。



（よろず～ニュース編集部）