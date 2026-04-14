お笑いコンビ「共犯者」の洋平(本名・鈴木洋平)さんが、今月10日に26歳で急逝。相方の国京(くにきょう＝28)が13日、自身のX(旧ツイッター)を更新し、洋平さんへの思いをつづった。 【写真】見た目のインパクトは強烈もう見られない「共犯者」在りし日の洋平さんと並ぶ国京 洋平さんが亡くなったことは、13日に所属の松竹芸能の公式サイトで発表された。死因については「現在確認中ではございますが、医師からは急性