高市総理大臣は、13日に自民党本部で、タレントで実業家のMEGUMIさんと対談しました。MEGUMIさん：お肌のこととか、どの色が似合うのかしらみたいな。なんかそういったかわいらしい質問をいただきました。アイシャドーの色とか、リップの色とか、お洋服の色とか、ブルー系かピンク系がいいかもしれません、みたいなお話をさせていただきました。今回の対談は自民党の広報誌の企画で、高市総理は女性リーダーとして、自身の考え方や