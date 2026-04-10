乳児の死体を日本語学校の寮の押し入れに遺棄したとして、警視庁荒川署は10日までに、死体遺棄の疑いで、母親でネパール国籍の留学生タパ・ラダ・クマリ容疑者（23）＝東京都荒川区＝を逮捕した。署によると、「産んだ子が死亡し、どうしたらいいか分からず、押し入れに入れた」と供述。乳児は女児で、目立った外傷はなかった。逮捕容疑は6〜7日ごろ、乳児の死体を遺棄した疑い。署によると、乳児はタオルにくるまれ、ポリ袋