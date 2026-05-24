「簡単に妊娠するわけないと思っていた」勤務先のガールズバーで出産した赤ちゃんを殺害し、殺人の罪に問われていた三枝珠莉亜被告（22）の判決公判が５月21日に開かれ、東京地裁は、拘禁刑３年６月の実刑判決を言い渡した。裁判で明らかになったのは、被告の身勝手かつ稚拙な犯行動機だった。起訴状などによると三枝被告は’25年９月、東京・池袋（豊島区）にあるガールズバーの勤務中に、トイレで出産。赤ん坊が産声を上げたため