1997（平成9）年、世間を震撼させた「神戸連続児童殺傷事件」で、被害者の1人、土師淳君（当時11歳）が亡くなり、5月24日で29年を迎えた。淳君の父親・守さん（70）が、淳君の命日を前にラジオ関西の取材に応じ、「淳への思いは、29年という年月が経過しても変わらない。あの時のまま」と話した。ラジオ関西ねや取材に答える土師 守さん〈2026年5月13日午後 神戸市内〉■加害男性への矯正指導、何だったのか放射線科医師・守さ