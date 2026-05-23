埼玉県深谷市の自宅で生後間もない女の子の遺体を遺棄したとして、インドネシア国籍の会社員の女が逮捕されました。死体遺棄の疑いで逮捕されたのは、インドネシア国籍の会社員、トリピタ・レスタリ容疑者（21）で、深谷市の自宅に生後間もない女の子の遺体を遺棄した疑いが持たれています。「トリピタ容疑者が去年12月ごろに出産した赤子を遺棄しているかもしれない」と情報提供を受けた警察がトリピタ容疑者の自宅を調べたところ