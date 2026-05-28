京都府南丹市で、小学生の息子を殺害した容疑などで逮捕されていた父親が28日、起訴されました。逮捕からおよそ１か月半。いま地元の人たちはこの事件とどう向き合っているのか、取材しました。【写真を見る】1000万回以上“拡散”されたSNSのデマ投稿事件をめぐる「SNSのデマ」 1000万回超の“拡散”も高柳光希キャスター：今回、取材を受けてくれた安達結希さんのクラスメイトは、「悔しい気持ち、悲しい気持ちがある中で、