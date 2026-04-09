速報です。きょう夕方、大阪府大阪狭山市の路上で、男の子が軽乗用車の下敷きになり、心肺停止で病院に搬送されています。 【写真を見る】【速報】ペダルなし2輪車か…男児重体「車に下敷きになっている」住宅街の事故で60代の女を現行犯逮捕大阪狭山市 午後5時前、大阪狭山市池尻中の住宅街で、「車に自転車が下敷きになっている」と119番通報がありました。 消防によりますと、4歳とみられる男の子が軽乗用車にひかれたとみ