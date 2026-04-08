日本野球機構（ＮＰＢ）は８日、出場選手登録を公示し、楽天の前田健太投手が抹消された。１８日以降に再登録が可能。今季から日本球界に復帰した前田は７日・日本ハム戦に先発し、四回途中に右ふくらはぎを気にする仕草を見せ、緊急降板していた。巨人は５日に支配下選手契約した平山功太が初昇格した。イースタン・リーグでは１０試合に出場して打率・２７８、０本塁打、４打点だった。