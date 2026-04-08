スラントしたカウルと長く伸びたテールパイプの見た目より激変の電子制御PGM-II！ ’80年代の２ストレプリカ時代を知るライダーは、’88のNSR250Rを史上最強のマシンに位置づけるファンが多数を占める。1987年11月に発表となった'88モデルのNSR250R（MC18）は、忘れもしない「I am PROSPEC」と題してマシン自らが「私」と一人称でアピールするカタログを引っ提げていた。自信に満ち溢れたカタログの語り口調