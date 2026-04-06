プロレスラー・ジャガー横田（64）の夫で「ジャガークリニック」を経営する医師・木下博勝氏（58）が6日までに自身のX（旧ツイッター）を更新し「一番危ない」ことについて持論を展開した。木下氏は「正直に言います」と切り出すと「医師をやっていて一番怖いのは『病気』ではありません“間違った情報を信じてしまうこと”です」とする。「・抗生剤を求め続ける・ワクチンを極端に避ける・根拠のない治療に頼るこういう選