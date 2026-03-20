3月19日、あるタレントがXで中居正広氏（53）の“復帰”を熱望し、注目を集めている。そのタレントとは女子プロレスラー・ジャガー横田（64）の夫で、“平成のおしどり夫婦”として数々のテレビ番組に出演し人気を博した医師の木下博勝氏（58）だ。木下氏はXに、2005年に中居氏から贈られたという直筆サイン色紙の写真を投稿。《ファンの方にとって不適切でしたら、すぐに削除します》と前置きしたうえで、《多くの人にとって、中