医師でタレントの木下博勝氏が13日、自身のインスタグラムを更新。元タレントの中居正広氏が、フジテレビなどが設置した第三者委員会の調査報告書に反論した件について、私見を述べた。木下氏は、妻で女子プロレスラーのジャガー横田が不在だった夜、息子・JJ（大維志さん）の帰宅を待っていたエピソードを添えつつ、「芸能人ネタは、あまり書かないつもりでしたが、中居正広さんの件については、書きたくなります」と切り出した。