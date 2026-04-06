中国メディアの藍鯨新聞によると、2026年サッカー男子ワールドカップ（W杯）決勝のチケット価格が中国では転売ルートで最高18万元（約414万円）にまで引き上げられているという。6〜7月に米国、カナダ、メキシコで共同開催される今年のW杯の決勝は米ニューヨーク・ニュージャージー・スタジアムで7月19日に行われる。記事によると、出場全48チームが出そろう中、公式販路で一般向けチケットが1日に発売され、決勝のチケット価格は