人気YouTuberのヒカキンさんが2026年4月5日に麦茶ブランドを立ち上げることを報告。この発表を巡り、ネット上で炎上しつつある。「日本の麦茶変えるぞ」→材料が外国産ヒカキンさんは3月28日からYouTubeチャンネルで波の音が流れる生放送を続けており、なんらかの発表があることを示唆。5日になり、鬼太郎に扮したヒカキンさんが島に降り立ち、麦茶のペットボトルを手にするという動画を公開し、麦茶ブランド「ONICHA」を発表して