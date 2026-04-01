“野菜ソムリエ上級プロ”で“果物ソムリエ”の堀基子さんが、旬の野菜と果物のおいしさを引き出す技を紹介する本連載。今回は、春の味覚「新玉ねぎ」です。文・写真＝堀基子新玉ねぎは「種類」が違う！年間を通じて店頭に並ぶ玉ねぎですが、新玉ねぎは春だけのお楽しみ。1月から出荷が始まり、3月から5月にかけて最盛期を迎えます。通常の玉ねぎは「黄玉ねぎ」という種類で、収穫後に乾燥させてから出荷されるため日持ちがよく、