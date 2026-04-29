農林水産省は2026年4月からブロッコリーを、国民生活に欠かせない「指定野菜」に追加した。車中泊で全国各地の農家を取材している農業ライターの鈴木雄人さんは「ブロッコリーはケールの花蕾を食べる野菜。同じルーツを持つ野菜として、以前はカリフラワーが日本の食卓の主役だったが、流通革命によって逆転劇が起きた」という――。筆者撮影■ブロッコリーが「インフラ野菜」になった令和8年度、日本の農業史に新たな1ページが刻