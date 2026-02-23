美味しいものはいくら食べても体に影響はないのか。日本薬史学会会長で薬学博士の船山信次さんは、「酒が飲める人と飲めない人がいるように、美味しいものでも、その人の体質や食べ方によっては『体に毒』となるので、注意が必要だ」という――。※本稿は、船山信次『日本人はいかにして毒と薬を食べてきたのか？』（星海社新書）の一部を再編集したものです。写真＝iStock.com／Liubomyr Vorona※写真はイメージです - 写真＝iSto