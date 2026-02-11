2月11日（水）の大竹まことゴールデンラジオ（文化放送）は、大竹まことと砂山圭大郎アナウンサーがお休み。代打で野村邦丸アナウンサーがアシスタントを担当した。Yahoo!スポーツの「「捨てたらもったいない！」ブロッコリーの芯に再評価の動きその実力と今後の展開は #エキスパートトピ」という記事を取り上げ、それぞれのブロッコリーの利用法を語った。 野村邦丸「捨てたら