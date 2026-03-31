5月1日に日米同時公開される映画『プラダを着た悪魔2』の主演メリル・ストリープとアン・ハサウェイが、4月6日・7日に来日することが決定した。

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本作は、誰もが憧れるファッション業界のトップ誌『ランウェイ』で働くこととなったアンドレア（アン・ハサウェイ）が、厳しく完璧主義なカリスマ編集長・ミランダ（メリル・ストリープ）のもとで奮闘する日々を描いた『プラダを着た悪魔』（2006年）の続編。前作に続きデヴィッド・フランケルが監督を務めた。

前作『プラダを着た悪魔』では、目まぐるしい日々の中、華やかなファッション業界での仕事にやりがいを見出したアンディ（アン・ハサウェイ）が、厳格なミランダ（メリル・ストリープ）の信頼を得るまで成長。しかし自らの夢を叶えるため、世界中の誰もが憧れる、ミランダのアシスタントというポジションを手放し、ファッション業界とは別の道を歩み始めるまでのドラマが描かれた。そこから時は流れ、ついに再会を果たすこととなるミランダとアンディ。別々の道で成長を重ねたふたりが「ランウェイ」存続の危機を前に再びタッグを組むとき、ファッション業界に大旋風を巻き起こす。

先日、揃ってグローバル・プロモーションツアーを行うことが発表されたミランダ役の・ストリープとアンディ役のハサウェイ。一足早くメキシコシティでのプロモーションを開始した2人だが、4月6日・7日の2日間にわたり、日本を訪れることが決定した。本作に込めた想いを日本のファンに直接伝えるべく、4月6日に行われる『プラダを着た悪魔2』スぺシャルイベントへ登壇するほか、メディア取材も予定されている。

なお、ストリープの来日は2016年以来、約10年ぶり。ハサウェイが映画プロモーションで来日するのは、2012年以来、実に約13年半ぶりとなる。前作の公開時はハサウェイ単独での来日だったため、今回“2人揃っての来日”が初めて実現する。

（文＝リアルサウンド映画部）