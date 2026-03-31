毎週日曜日夕方6時より放送中の『ちびまる子ちゃん』、3月29日の放送からエンディング主題歌を担当している宇多田ヒカルからコメントが届いた。そして4月5日（日）より、「春らんまん！よりぬきさくらももこまつり」が放送される。＞＞＞EDや「春らんまん！よりぬきさくらももこまつり」の場面カットをチェック！（写真11点）エンディング主題歌のタイトルは『パッパパラダイス』。3月29日(日)の1時間スペシャルから放送されました