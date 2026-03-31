テレビ朝日系「夫が寝たあとに」が２９日に放送され、藤本美貴、横澤夏子がＭＣを務めた。この日は、フリーアナウンサーの滝川クリステルをゲストにママトークを繰り広げた。滝川アナの夫は小泉進次郎防衛大臣。２０１９年８月に総理官邸で結婚会見したことも話題となった。藤本は夫で品川庄司・庄司智春との結婚前の極秘交際を聞かれると「でも、私はやっぱり岩盤浴（デート）に行って撮られたんですね…」と苦笑。滝川ア