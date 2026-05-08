ゴールデンウィーク明けのこの時期、「不眠や無気力」などの「五月病」の症状がある人もいるかもしれません。 五月病の対策や周りの人の心がけなどを医師に聞きました。 連休明けの街の人たちは 8日、日中の鹿児島市です。 （広島から10連休中） 「お金はいっぱい使った鹿児島で」 Q.五月病の心配は？ 「全くない。一生懸命遊んで一生懸命仕事して」 休みを満喫する人がいた一方で。 （高校生）