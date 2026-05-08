2026年5月8日午後6時40分ごろ、北海道千歳市中央の産廃処理場で、通りかかった人から「ごみの山から炎が出て燃え移りそうだ」と消防に通報がありました。警察と消防によりますと、8日午後9時現在、産廃処理場の敷地内の木材などが炎上中です。けが人などは確認されていないということで、消火活動が続いています。