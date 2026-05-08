インドネシア・ハルマヘラ島で、噴煙を眺める人々＝8日（JhonFrengkiManipa氏のソーシャルメディアから、ロイター＝共同）【ジャカルタ共同】インドネシア東部北マルク州ハルマヘラ島のドゥコノ火山が8日、噴火した。捜索救助庁によると、2人が死亡し、1人が行方不明になった。地元警察によると、登山は禁じられていたが、交流サイト（SNS）用に撮影するため入山していたとみられる。火山地質災害対策局によると、噴煙は高