名古屋市が公共事業の入札公告をする際、誤って機密情報の入札予定価格を載せていたことが明らかになりました。 【写真を見る】“予定価格”がバレて名古屋市の入札が中止に 内部用データを誤って公告に掲載 業者からの指摘でミスが発覚 入札予定価格を載せていたのは、児童養護施設などの子どもたちの権利を守るための聞き取りを行う事業です。 名古屋市によりますと、事業はことし7月から2028年度までの3年間にわたるも