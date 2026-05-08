桜島 爆発や噴火を繰り返す 桜島が8日夜7時半頃噴火し、火山灰は、垂水・鹿屋方向に流れています。 8日夕方以降、爆発や噴火を繰り返しています。気象台によりますと8日午後7時30分、桜島の南岳山頂火口で噴火が発生しました。 噴煙は火口から2400メートルまで上がり、火山灰は、火口から南東の垂水・鹿屋方向に流れています。 午後4時15分にも今年9回目の爆発 桜島では8日午後4時15分にも今年9回目の爆発が発生し、