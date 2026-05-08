名古屋鉄道（名古屋市）は８日、２０歳代の男性車掌が５年前、業務時間外に部外者の２人と走行車両の乗務員室に無断侵入し、鉄道ファンに人気の警笛「ミュージックホーン」を部外者が鳴らしていたと発表した。同社は今後、男性車掌を処分する方針。発表によると、男性車掌は駅係員だった２０２１年夏頃、鉄道が趣味の知人らと一緒に、知多新線の特急と名古屋本線の快速特急の後部乗務員室にそれぞれ立ち入り、警笛を鳴らした。