横浜駅近くの繁華街で道路が陥没する騒ぎがあり、警察が交通規制を行うなど対応にあたっています。8日午前5時半ごろ、横浜市西区で「道路が陥没している」と近くの店舗の従業員から通報がありました。現場は横浜駅近くの繁華街で、道路が4メートルから5メートルにわたり深さ15センチほど陥没していて、周辺では現在も交通規制が行われています。道路沿いの工事が原因とみられていますが、陥没が広がる可能性は低く、これまでにけが